ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

فجر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق مفاجأة كبيرة بشأن إمكانية تأجيل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الاتجاه داخل الكاف في التوقيت الحالي هو أنه في حالة تأجيل مباراة الزمالك والرجاء سيتم تأجيل مباراة الأهلي والوداد".





أضاف: "هناك "خناقة" داخل الاتحاد الافريقي بين خِيارين إمَّا إقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها، أو تأجيلها وتأجيل مباراة الاهلي والوداد لـ30 أكتوبر و1 نوفمبر.. فوزي لقجع يمتلك نفوذ قوي داخل الاتحاد الافريقي، لكن هاني أبو ريدة لا يُستهَان به".





ويرغب الرجاء المغربي في تأجيل مواجهة الزمالك بسبب وجود 8 إصابات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.





وكان الزمالك فاز على الرجاء بهدف دون رد في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.



