الجمهور يهاجم هاني شاكر بعد تجاهل متسابق ذا فويس سينيور عبد الرحمن بلاله

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انطلقت مساء أمس الأربعاء، ثالث حلقات برنامج ذا فويس سينيور والذي يعرض عبر فضائية MBC.



وتخللت الحلقة مواهب كثيرة صدحت بصوتها على المسرح وأطربت لجنة التحكيم ومن أبرزهم المتسابق المصري عبد الرحمن بلاله، الذي قدم موال شعبي بعنوان سوق الحلاوة جبر.



ولكن بالرغم من استمتاع أعضاء لجنة التحكيم بصوته، إلا أن الحظ لم يحالف بلاله ولم يلتفوا له، الأمر الذي تسبب في غضب شديد من رواد التواصل الذين هاجموا الفنان هاني شاكر لأنه لم يلتف له ولم يدعمه بل اكتفى بالإشادة به.



ويعتبر عبد الرحمن بلاله من الفنانين المعروفين في الإنشاد الديني، ونستعرض لكم بعض المعلومات عنه.





بدأ مشواره الفنى منذ طفولته كعازف كمان شعبي في العديد من فرق الإنشاد الديني.



وبعدها احترف العزف على الكمان في المرحلة الثانوية، عزف خلف كبار عمالقة الإنشاد الديني منهم الشيوخ محمد عمران، ممدوح عبدالجليل وإبراهيم الإسكندراني.



شارك كعازف كمان شعبي مع مجموعة من كبار عمالقة فن الإرتجال والموال الشعبي مثل "شفيق جلال، محمد طه ويوسف شتا.



أصدر ألبومان للإنشاد الديني، واعتمد في الإذاعة كمطرب عام 1982، وفى التليفزيون عام 1983.



قدم برنامج "المسحراتي" لسنوات عديدة في الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة، ولازال يقدمه في رمضان إلى الآن عبر إذاعة ""FM شعبي.



شارك في العديد من حفلات دار الأوبرا المصرية ومركز جوته والمسرح الروماني بالإسكندرية وغيرهم، كما شارك في مهرجانات موسيقية عديدة في مصر منها مهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء.