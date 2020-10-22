هيئة كبار العلماء تعقد مؤتمرًا للإعلان عن تفاصيل مسابقة الأزهر للبحوث

تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بعد قليل مؤتمرًا صحفيًّا بمشيخة الأزهر للإعلان عن مسابقة الأزهر العالمية للبحوث، بحضور أ.د نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والشيخ علي خليل، أمين عام هيئة كبار العلماء.





وذلك انطلاقًا من المسؤوليات العلمية والدينية التي يضطلع بها الأزهر كونه المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، والحصن الفكري والثقافي للعالم الإسلامي، وحرصًا على تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي وإثراء الحراك العلمي الجاد.





ومن المقرر أن تعلن هيئة كبار العلماء خلال المؤتمر عن رؤية المسابقة ورسالتها وأهميتها وأهدافها، والفروع العلمية والمواضيع التي ستتناولها المسابقة، والشروط العامة للمسابقة، والجوائز التي سيحصل عليها الفائزون في المسابقة، والمواعيد المحددة لتسليم البحوث العلمية، وذلك من أجل توسيع دائرة مشاركة علماء الأمة وباحثيها -جغرافيًّا وتخصصيًّا- في بحث القضايا وثيقة الصلة بالمجتمع، وكذا قضايا الجاليات المسلمة في الغرب، بما يحقق مصالح الناس وييسر حياتهم دون إفراط أو تفريط.



