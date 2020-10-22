عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

أوقفت إدارة البورصة المصرية في تعاملات اليوم الخمس التي تشهد تسجيل مؤشراتها خسائر حادة التداولات على أكبر الأسهم المدرجة بها من حيث القيمة السوقية وهو سهم البنك التجاري الدولي.

وقالت البورصة في منشور رسمي عبر شاشات التداولات على موقعها الالكتروني، إنها أوقفت التعاملات على أسهم سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر الرئيسي "egx30"، حيث جاء هذا الإيقاف بطلب من هيئة الرقابة المالية.