رانيا منصور تخضع لجلسة تصوير جديدة

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خضعت الفنانة رانيا منصور، لجلسة تصوير جديدة وتألقت في لوك ما بين الصحراء وذلك بعد نجاح وردود أفعالها الأولي في مسلسل "اسود فاتح".



وإرتدت رانيا، فستان أسود أنيق، طويل مفتوح على شكل V، كما حرصت على التقاط الفوتوسيشن في الصحراء في أجواء هادئة، كما إرتدت أيضاً طقم آخر، مكون من بنطال واسع وبلوزة فستقي.



يذكر أن نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت رانيا منصور علي الصور كالتالي: "آية.. من مسلسل #اسود_فاتح".





تدور أحداث مسلسل "إسود فاتح" في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، ورانيا منصور، وفراس سعيد، وشريف سلامة، وصبري فواز، وتأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.