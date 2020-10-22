رانيا منصور تخضع لجلسة تصوير جديدة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


خضعت الفنانة رانيا منصور، لجلسة تصوير جديدة وتألقت في لوك ما بين الصحراء وذلك بعد نجاح وردود أفعالها الأولي في مسلسل "اسود فاتح".

وإرتدت رانيا، فستان أسود أنيق، طويل مفتوح على شكل V، كما حرصت على التقاط الفوتوسيشن في الصحراء في أجواء هادئة، كما إرتدت أيضاً طقم آخر، مكون من بنطال واسع وبلوزة فستقي.

يذكر أن نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رانيا منصور علي الصور كالتالي: "آية.. من مسلسل #اسود_فاتح".


تدور أحداث مسلسل "إسود فاتح" في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، ورانيا منصور، وفراس سعيد، وشريف سلامة، وصبري فواز، وتأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ ساعة و 18 دقيقة

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ 36 دقيقة

عاجل.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرجاء قبل لقاء الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ حوالي 3 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة وتحذيرات عاجلة.. أبرز تصريحات وزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 15 ساعة

البدري يعلن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 16 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

12:35 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»