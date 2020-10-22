تحرير 4460 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (4460) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1838) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (208) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) دراجة نارية مخالفة، (48) مخالفة شروط الترخيص.

(23) مخالفة موقف عشوائى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أخبار تهمك

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 15 ساعة

البدري يعلن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرجاء قبل لقاء الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

بشرى سارة وتحذيرات عاجلة.. أبرز تصريحات وزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ ساعة و 19 دقيقة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ أقل من ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ 37 دقيقة

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

12:35 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»