شاهد الاستعدادات الأخيرة للربان ولاء حافظ قبل تنفيذ أطول غطسة بشرم الشيخ

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:49 م
الربان ولاء
الربان ولاء
الفجر الرياضي
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قام الطاقم الطبي المصاحب للربان العالمى ولاء حافظ خلال الدقائق الماضية لتجهيز الربان لبدء تنفيذ محاولته بالبقاء تحت الماء والتي تنطلق بداية اليوم 22 أكتوبر  2020  بمدينة شرم الشيخ بعد تأجيلها أمس لظروف صحية ، وذلك بالتزامن مع العيد القومى للقوات البحرية المصرية وأعياد تحرير سيناء ليحقق أطول مدة بقاء تحت الماء لينافس بها الأصحاء عالميا ليصبح أول معاق شلل رباعى يتحدى الأصحاء على مستوى العالم. 

ويقوم أيضا الربان ولاء حافظ بتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقم عالمى جديد بموسوعة غينيس ريكورد العالمية حيث يبلغ طول العلم المصرى 1125 متر مربع 

حيث تحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومى لها والذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذى قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير  المدمرة إيلات وكانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت.

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت.



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