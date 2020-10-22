آيتن عامر تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "في يوم وليلة"

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تُشارك الفنانة آيتن عامر في مسلسل "في يوم وليلة" الذي يُشارك في بطولته أحمد رزق، داليا مصطفي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمد مهران، ولاء الشريف، محمد جمعة،وهو سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.



وأوضحت آيتن عامر في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما حمسها للمشاركة في مسلسل "في يوم وليلة"، هو أن الدور الذي تُقدمه خلال الأحداث جديد عليها، ولم تُقدمه من قبل، فهي تُجسد شخصية سيدة تُدعى "سارة"، وهي زوجة الفنان أحمد رزق، وسنرى رد فعلها على الأزمة التي يتعرض لها في الحلقة الأولى بعد اتهامه في جريمة قتل، كما أنها لديها طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، قائلة:" الموضوع بالنسبالي شيق، وقولت اما اشوف هعرف أعمل دور ست عندها بنت كبيرة ولا".



وأشارت آيتن عامر إلى أنها تعشق العمل مع المخرجة شيرين عادل، وأنها تتفائل كثيرًا بالعمل معها، كما أنها تُفضل أيضًا العمل مع الفنان أحمد رزق.



وفي سياق آخر، تُشارك آيتن عامر في مسلسل"هي"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، هاجر الشرنوبي، حسنى شتا، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.