داخل محل بقالة.. القبض على تاجري عملة بالدقهلية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصان مالكان محلان للبقالة بدائرة مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذان من محلان البقالة الخاصين بهما مقرًا لمزاولة نشاطهما المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزتهما عملات أجنبية، محلية، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

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