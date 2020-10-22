نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يواصل جولاته لتفقد الدراسة بالكليات

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واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، جولاته لتفقد الدراسة بعدد من الكليات، للوقوف على انتظام العملية التعليمية، مع بداية الفصل الدراسي الأول، وشملت الجولة كليات التربية، والتمريض، والحاسبات، والذكاء الاصطناعي، والفنون التطبيقية.



رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء الكليات.



وتفقد الدكتور تامر سمير المدرجات والقاعات الدراسية، مشيدًا بالتزام الطلاب بجدول المحاضرات، وانتظام العملية التعليمية وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة، حفاظًا على سلامتهم.



من ناحية أخرى تفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الكشف الطبي والمقابلات وقاعات الأنشطة الطلابية بكلية التربية وفعاليات دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن استخدام مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams في التدريس بحضور الدكتورة ميساء حمزة مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية.