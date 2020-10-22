نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يواصل جولاته لتفقد الدراسة بالكليات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، جولاته لتفقد الدراسة بعدد من الكليات، للوقوف على انتظام العملية التعليمية، مع بداية الفصل الدراسي الأول، وشملت الجولة كليات التربية، والتمريض، والحاسبات، والذكاء الاصطناعي، والفنون التطبيقية.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء الكليات.

وتفقد الدكتور تامر سمير المدرجات والقاعات الدراسية، مشيدًا بالتزام الطلاب بجدول المحاضرات، وانتظام العملية التعليمية وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة، حفاظًا على سلامتهم.

من ناحية أخرى تفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الكشف الطبي والمقابلات وقاعات الأنشطة الطلابية بكلية التربية وفعاليات دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن استخدام مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams في التدريس بحضور الدكتورة ميساء حمزة مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية.
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يواصل جولاته لتفقد الدراسة بالكليات
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يواصل جولاته لتفقد الدراسة بالكليات
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يواصل جولاته لتفقد الدراسة بالكليات
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يواصل جولاته لتفقد الدراسة بالكليات
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يواصل جولاته لتفقد الدراسة بالكليات
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يواصل جولاته لتفقد الدراسة بالكليات

أخبار تهمك

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ 39 دقيقة

بشرى سارة وتحذيرات عاجلة.. أبرز تصريحات وزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ أقل من ساعة

البدري يعلن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

منذ نصف ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرجاء قبل لقاء الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

12:35 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»