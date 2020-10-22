أمن القاهرة يضبط 5 تشكيلات عصابية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

Advertisements

وجهت أجهزة الأمن بالقاهرة عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية بالمحافظة، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (سيدتان، لهنا معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي، متعلقات شخصية، من داخل حقيبة يد حريمى ملك إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب "النشل" عن طريق قطع الحقيبة بإستخدام شفرة "موس".





وضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بسرقة حقيبة طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، بأسلوب "الخطف" مستقلًا مركبة "توك توك" ملكه بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته حافظة نقود حريمى بداخلها مبلغ مالي، بطاقة رقم قومي، وهاتف محمول، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين وأقر بإرتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.



كما تم ضبط عاطل، سائق، لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه من أحد المواطنين بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، عقب خروجه من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "المغافلة" مستقلان سيارة أجرة " تاكسى" قيادة الثاني، وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف والتتبع من أمام البنوك " بإستخدام السيارة المضبوطة، وأقرا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.



وضبط أيضًا عاطليّن، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، لقيامهما بخطف حقيبة أحد المواطنين وبداخلها، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 10800 جنيه، كارنيهات شخصية، حال سيره بدائرة قسم شرطة النزهة مستخدمان دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " قيادة أحدهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما لدى عميلهما سيئ النية، حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة القليوبية، تم ضبطه، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.



وضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، له معلومات جنائية، حال إستقلاله سيارة ملك شقيقه بدائرة قسم شرطة الشروق مُحمل عليها 72 قاعدة حديدية شداد معدني، مجهولة المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد المشروعات بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق بالتواطؤ مع شخصين معينين لحراسة الموقع محل البلاغ نظير تحصلهما على مبلغ مالى بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وبإرشاده تم ضبط سالفى الذكر، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم، وتم إستدعاء مسئول الأمن بذات الشركة وتعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.