بالأسود.. نداء شرارة تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص المطربة الشابة نداء شرارة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نداء شرارة صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة، حيث اعتمدت على بنطلون أسود وبلوزة طويلة سوداء، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.




يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

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