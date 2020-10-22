البرازيل تشيد بمساعدات الإمارات لمواجهة كورونا

قدمت دولة الإمارات، مساعدات إلى البرازيل والتي ساهمت في تعزيز جهود العاملين في القطاع الطبي، لا سيما في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة (كوفيد 19).

وكان إيبانيس روشا، حاكم مقاطعة برازيليا، أشاد في لقاء مع صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بالمساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلاده

وتحدث السويدي عن المزايا العديدة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير، فضلاً عن العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها من خلال موقعها الاستراتيجي والبنى التحتية الحديثة المتميزة والقدرات اللوجستية المتقدمة التي تمتلكها، وتنوع مواردها الصناعية والاقتصادية، مؤكداً استعداد السفارة لتقديم جميع أشكال الدعـم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.