النيابة الإدارية تعقد دورة تدريبية عن مهارات التحقيق

عقدت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، أمس الأربعاء، دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات وأصول التحقيق والتصرف فى المسئولية التأديبية"، وذلك بنظام التدريب عن بعد، والتى يعقدها مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية بالتنسيق مع إدارة التحول الرقمي.





صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، قائلا: أن ذلك يأتي ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الادارية من درجة "مساعد نيابة".





وتابع "سمير"، أن الدورة المقرر استمرارها على مدار ستة أيام، تشتمل على عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتغطى كافة الموضوعات ذات الصلة باختصاصات النيابة الإدارية ومقومات التحقيقات التأديبية والنظام الإجرائى للتحقيق، فضلا عن القواعد المنظمة للدعوى والطعون التأديبية.



