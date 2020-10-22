الطالع الفلكى الخَمِيس 22/10/2020..رَمْز الجَمَال!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 12 بَابَه قبطى ، 22 تِشْرين أوَّل رُومى ، 5 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بَصْبَصة فى صُنع الله ياسِتّ هانم ، الواحد بيشوف فالشارع عمارة كويسة بيؤول عفارم عالمهندس اللى عملها.(عادل خيرى من مسرحيّة 30 يوم فِالسجن-1962)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مهرجان فلكى فرعونى

تمثّل الشمس بالنسبة لقدماء المصريين أهميّة شديدة بالإضافة للقمر فقد إعتمد المصريون تقويماً نجميّاً الشعرى اليمانيّة-سبدت القبطى بالإضافة لتقويم شمسى وآخر قمرى دينى ، وبما أنّ الفرعون يُمثّل الأب الذى يقوم بتأمين توفير الطعام و تأمين الحماية للأسرة المصريّة وحدود البلاد من الأعداء فله صفات الشمس التى هى مصدر نموّ المزروعات ، واعترافاً واحتفالاً من كهنة مصر بأهمية مليكهم رمسيس الثانى فقد قامو بتشييد معبد أبوسمبل والذى تتعامد فيه أشعّة الشمس على وجوه تماثيل للفرعون مرّتيْن فى العام (21 أكتوبر-21 فبراير) من كل عام وتغيّر التاريخ يوماً واحداً بسبب نقل المعبد بأكمله عام 1964 وتغيّر خطوط الطول و العرض بسبب إنقاذه من الغرق تحت بحيرة السّد العالى.





يُعتقد أنّ أحد التاريخيْن يوم مولد الفرعون واليوم الثانى يوم إعتلائه عرش البلاد ، تدخل أشعّة الشمس لمسافة 200 متر داخل المعبد لتصل لغرفة التماثيل الأربعة ويتم إضاءة ثلاثة تماثيل من الأربعة داخل الغرفة وهم تمثال رَعْ حُور أخت الشمس، و تمثال رمسيس الثاني الخليفة على الأرض ، وتمثال أمون إله طيبة في تلك الحقبة ، أما التمثال الرابع لـ بتاح المسئول عن الهندسة والتشييد وراعي الفن والفنانين و مسئول العالم السّفلي فلا تصله أشعة الشمس لأنه لابد أن يبقى في ظلام دامس مثل حالته في العالم السّفلي ، ثم تقطع أشعة الشمس 60 متراً أخرى لتتعامد على تمثال رمسيس الثاني وتمثال آخر فى ثقافتهم يُعبّرعن (آمِنْ رَعْ/ الإله المُنَزّه عن النّقص أو الشّبه) إله طيبة ، صانعةً إطاراً حول التمثاليْن بطول 355 سم وعرض 185 سم.





أكتُشفت هذه الظاهرة في عام 1874 عندما قامت المُستكشفة إميليا إدوادز و الفريق المُرافق لها برصد هذه الظاهرة وتسجيلها في كتابها المنشور عام 1899 (ألف ميل فوق النّيل).





المَرْجِعْ: الموقع الإلكترونى للهيئة المصريّة للإستعلامات.





*قِيثَارَة الجَمَال المصرى

الفنانة الرّاقِيَة فاطمة التابعى يوافق اليوم ذكرى ميلادها فكل عام وهى بألف خير، إحتفاءً بها فهذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة فاطمة التابعى ، والإسم كاملاً فاطمة عبده محمّد التابعى ، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(عِشْتَار)،(قِيثَارَة/آلة الهَارْبْ المُوسيقيّة)،(بريئة/طَاهِرَة)،(زيت اللوز)،(مثل جوزَة الهند)،(الحديقة السريّة/الجَنّة المفقودَة)،(حَتْحُور-رَمزالجمال الفرعونى)، (إختارت السّلام)،(طريق السّكّة اليمين/الطريق القويم)،(تحبّ التفّاح)،(مبادئ يرتكزعليها الحُبّ)،(إيمانٌ عميق)،(زواجٌ سعيد)،(الأميرة صوفيا)،(سانتا صوفيا) ،(إستعادة أمل مفقود)،(حليم)،(لُطفٌ ورِقّة)،(دوريس داى/بطلة فيلم صوت المُوسيقى).









*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى المُطرب الأسبانى خوليو إغلاسياس ولحُسن الحظّ فهى مُترجمة، مولود بُرج الميزان...





1-لا امتلكك ولا أستطيع نسيانك ، من روائع ، خوليو اكليسياس

2-أنا لم اتغير . رائعة خوليو أكليسياس . مترجمة

3-ستضحك يوماً وتبكي في آخر . رائعة خوليو أكليسياس

4-أما ان تحبيني أو تتركيني . رائعة خوليو أكليسياس

5-قريبة جداً مني . من روائع . خوليو أكليسياس

6-أنا بحاجة أليك . مترجمة رائعه خوليو اكليسياس

7-أحضني . من روائع خوليو اكليسياس

8-أستمتع بالحياة . من روائع خوليو أكليسياس





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الثور: خفّض من سقف توقعاتك بخصوص الآخرين فغالباً لن يكونو عند حسن ظنّك، ماحَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الجوزاء: تعلّمك لغة جديدة أو حرفة تهواها أثناء وقت الفراغ له مردود مُثمر على مهنتك بمشيئة الله تَعَالى ، رغم أن المكاسب قد تكون بعيدة الأجل.





برج السّرطان: تبدو جاداً وحازماً بشأن عملك،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح،إما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الأسد: تُنهى صداع مزمن كان يمثل شوْكة فى جنبك بمشيئة الله تَعَالى، إحرص على مكافأة أحدهم بمكافأة مجزية ولاتتركه إلا راضياً تماماً.





برج العذراء: رُبّما قمت بزيارة لعيادة الطبيب لفحص أحد أفراد أسرتك فقط للإطمئنان لا أكثر،هذا أفضل من ترك نفسك فريسة للأوهام والشكوك.





برج الميزان: هاتفك لايتوقّف عن الرّنين، علامة ميمُونة تفيد أنك محبوب من الكثيرين ، لكن لا تَنْسَ أن تَصِلَ رَحِمَك وإن قَطَعَك.





برج العقرب: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج القوس: تذكر المثل القائل أن النجاح هو واحد بالمائة إلهام و99% عرق وجهد، دعوة لنبذ الكسل والتأكيد على الحركة المستمرة والسّعْى.





برج الجدى: طاقة جسديّة مُرتفعة عليك توظيفها لأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ،أو خدمة أفراد أسرتك إن كنت لاتزال عازباً.





برج الدّلو: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج الحوت: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.



