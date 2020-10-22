الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السويسري

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن الخارجية الإيرانية استدعت سفير سويسرا، احتجاجا على اتهام واشنطن لطهران بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكانت طهران استدعت السفير السويسري وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على مضايقة الولايات المتحدة لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا.

ويذكر أن قالت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري إن أي تحرك من الولايات المتحدة "مثل القراصنة" ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون له تداعيات.

كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال لوكالة رويترز، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد قيام إيران بإرسال شحنة وقود إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قطاعي النفط في إيران وفنزويلا العضوين في منظمة أوبك. وامتنع مسؤولو الإدارة الأمريكية عن تحديد الإجراءات التي يجري بحثها ولكنهم قالوا إنه سيتم تقديم الخيارات للرئيس دونالد ترامب

وذكرت وكالة نور للأنباء في الساعات الأولى من صباح يوم السبت ردا على تقارير عن إبحار سفن حربية أمريكية باتجاه منطقة الكاريبي ”إذا كانت تنوي الولايات المتحدة، مثل القراصنة، خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد دون تداعيات“.