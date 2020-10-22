محطة مياه "دمنهور 2" تحصل على شهادة الجودة العالمية فى الإدارة والتشغيل

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، عن حصول محطة مياه دمنهور 2 على تجديد شهادة "TSM" العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب، بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة والتى تم حصولها على شهادة TSM، وذلك سعياً لتقديم أفضل الخدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة فى إنتاج مياه الشرب.

وأوضح رئيس شركة "مياه البحيرة"، أن الطاقة التصميمية للمحطة تقدر بـ 86 ألف متر مكعب/يوم، وتخدم أكثر من 600 ألف مواطن، والمحطة مقامة على مساحة 22.4 فدان، مشيراً إلى أنه تم التركيز على منظومة ترشيد الطاقة وتنفيذ وتصميم منظومة كلور محلى الصنع بأعلي معدلات أمان، وتدريب المشغلين على أنظمة التشغيل المثالي وبرامج الصيانة الوقائية للأعطال، بالإضافة إلى أعمال تأهيل وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالكامل.

وأضاف " عبد القادر " أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية ، والوسائل الإلكترونية الحديثة ، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل ، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير ،وأبريل ، ويوليو ، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات ، وما في حكمها والضريبة المستقطعة ، والسدادات مع العلم أن السداد شهري ، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة .