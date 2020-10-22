بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

تصاعدت الانباء الخاصة بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كان مقرراً لها يوم السبت القادم على ملعب إستاد القاهرة الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في صفوف الفريق المغربي.









تأجيل لقاء الزمالك يحمل بين طياته بشرى سارة للنادي الأهلي بشأن الأزمة الخاصة بغياب أحمد فتحي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا لإنتهاء الموسم المحلي وتوقيعه على عقود الإنضمام لبيراميدز بداية الموسم القادم.









وأكدت بعض المصادر داخل إتحاد الكرة المصري أنه في حالة تأجيل لقاء الزمالك والرجاء ليوم الأول من شهر نوفمبر فإن الإتجاه الأقرب لإتحاد الكرة تأجيل نهاية الدوري.





وفي حالة تم تأجيل نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز فإن أحمد فتحي سيكون متاح للعب مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال حسم التأهل وتخطي عقبة الوداد يوم غداً الجمعة