بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تصاعدت الانباء الخاصة بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كان مقرراً لها يوم السبت القادم على ملعب إستاد القاهرة الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في صفوف الفريق المغربي.


تأجيل لقاء الزمالك يحمل بين طياته بشرى سارة للنادي الأهلي بشأن الأزمة الخاصة بغياب أحمد فتحي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا لإنتهاء الموسم المحلي وتوقيعه على عقود الإنضمام لبيراميدز بداية الموسم القادم.


وأكدت بعض المصادر داخل إتحاد الكرة المصري أنه في حالة تأجيل لقاء الزمالك والرجاء ليوم الأول من شهر نوفمبر فإن الإتجاه الأقرب لإتحاد الكرة تأجيل نهاية الدوري.

وفي حالة تم تأجيل نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز فإن أحمد فتحي سيكون متاح للعب مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال حسم التأهل وتخطي عقبة الوداد يوم غداً الجمعة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا تاجيل مباراة الزمالك الرجاء الاهلي

أخبار تهمك

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول الدواء الذي تسبب في شفاء ترامب من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حقيقة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعة و 16 دقيقة

الرجاء المغربي يلغي حجوزات السفر إلى القاهرة

منذ أقل من ساعتين

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 20 ساعة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الكشف عن حقيقة تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد فوز الأهلي بالدوري.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

بشرى سارة للأهلي والزمالك في حال التأهل لنهائي إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

10:58 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»