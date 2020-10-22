الأحد.. عقد أول اجتماعات لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استقبال الأعضاء المعينين بالمجلس بقرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وتسليمهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم أسوة بما تم مع المنتخبين، وذلك بمقر المجلس بالبهو الرئيسي يوم الأحد القادم 25 أكتوبر 2020، على أن يبدأ الاستقبال من العاشرة صباحا.









وفي نفس السياق، أصدرت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قرارها رقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، على أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها يوم الأحد القادم 25 أكتوبر 2020.





ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأحد الماضي، الجلسة الافتتاحية للمجلس، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأحد 29 نوفمبر.





جاء ذلك بعد تأدية أعضاء مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الإجرائية للمجلس، في دورة انعقاده الأول، بفصله التشريعي الأول، وانتخاب وكيلي المجلس الذي أسفر عن فوز المستشار بها الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، بمقعدي وكيلي المجلس.





وتلا الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



