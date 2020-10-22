حسني شتا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "في يوم وليلة"

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يواصل الفنان الشاب حسني شتا تصوير مشاهده في مسلسل "في يوم وليلة"، الذي يُشارك في بطولته أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمد مهران، ولاء الشريف، محمد جمعة،وهو من إنتاج شركة سينرجي، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.



وأعرب حسني شتا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "في يوم وليلة"، لأنه أتاح له فرصة العمل مع المخرجة شيرين عادل؛ لأنه كان يرغب في العمل معها منذ فترة طويلة.



وأوضح حسني شتا أن ما حمسه للمشاركة في المسلسل هو أن السيناريو مكتوبًا بشكل رائع، وأن العمل يضم العديد من النجوم المتميزين منهم الفنان أحمد رزق، فهو يحبه كثيرًا على المستوى الشخصي والفني، متمنيًا أن ينال المسلسل وقت عرضه على إعجاب الجمهور.



وأشار حسني شتا إلى أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "عماد" يُقيم في أحد المناطق الشعبية، لافتًا إلى أنه انتهى من تصوير مشاهده داخل ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامي.



وفي سياق آخر، شارك حسني شتا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا٨٠"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين، محمد عادل، نهى عابدين.