بالصور آخر استعدادات جهاز مدينة حدائق أكتوبر للتعامل مع التغيرات المناخية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة، وما يصاحبه من سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، نظراً للتغيرات المناخية.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، أنه تم استعراض المعدات والمهمات المتواجدة بالمدينة بمختلف أنواعها ووظائفها والوقوف علي مدى الجاهزية لفرق الصيانة، بعدد ١٢ فرقة صيانة منتشرة بمختلف المدينة، مع التأكيد على رفع كفاءة جميع المعدات والأفراد وتجهيز الخطة وتحديد الأماكن الحيوية لتمركز الفرق والمعدات، بجانب صيانة وتطهير جميع بلاعات المطر بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز "حدائق أكتوبر"، أنه تم التنبيه على مسئولى الإدارات المعنية بالجهاز بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة وشركات النظافة  لمواجهة أى نوات أو طوارئ خلال موسم الشتاء بالمدينة.

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مياه الأمطار جهاز حدائق اكتوبر

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