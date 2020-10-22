خير بالتقسيط.. مبادرة جديدة من الأورمان لدعم زواج الفتيات اليتيمات بقنا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أطلقت جمعية الأورمان مبادرة انسانية جديدة تحت عنوان "خير بالتقسيط" تستهدف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة قنا. 

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمده 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين.

واكد شعبان أن مبادرة "خير بالتقسيط" هى مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

واشار شعبان أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1432) فتاة فى محافظة قنا، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

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