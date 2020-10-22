بعد تأهله لنهائي الكونفيدرالية.. بيراميدز يقترب من تكرار إنجاز الإسماعيلي والمقاولون الإفريقي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:02 م
بيراميدز
بيراميدز
علاء خليف
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حقق فريق بيراميدز انجازًا تاريخيًا بتأهله لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعد فوزه على فريق حوريا كوناكري الغيني بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما على استاد "محمد الخامس" بالمغرب، في نصف نهائي البطولة القارية.

ويتمثل انجاز بيراميدز في تأهله لنهائي بطولة الكونفيدرالية في أول مشاركة إفريقية في تاريخه، حيث تعد هذه المرة الأولي الذي يشارك فيها الفريق السماوي بالبطولات القارية، واستطاع الصعود لنهائي البطولة وبات مرشحا بقوة للتتويج باللقب الإفريقي بعد الأرقام المميزة الذي حققها خلال مشواره بالنسخة الحالية من البطولة.

وأصبح فريق بيراميدز على أعتاب انجاز تاريخي آخر حال التتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيصبح في هذه الحالة ثالث فريق مصري يتوج بلقب بطولة إفريقية في أول مشاركة له، حيث سبق وحقق هذا الإنجاز فريقين مصريين فقط في مشاركتهما الأولي بالبطولة هما:

- الإسماعيلي 1969:

نجح فريق الإسماعيلي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في أول مشاركة إفريقية في تاريخه عام 1969 بعدما تفوق على فريق مازيمبي الكونغولي بالفوز عليه 5 – 3 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بالبطولة القارية.

- المقاولون العرب 1982:

فريق المقاولون العرب في مشاركته الإفريقية الأولي وكانت في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1982 استطاع حصد لقب البطولة بعدما تغلب على باور ديناموز الزامبي ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-0، كما استطاع حصد اللقب في العام التالي بعدما تفوق على أجازا لومي بطل توجو بهدف نظيف.

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