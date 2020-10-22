محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتي بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتطهير ترعتىّ بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية بمدينة نجع حمادى حيث كلف رئيس القرية بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى اعمال التطهير ورفع المخلفات البلاستيكية بشكل فورى جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى بدأها فجر اليوم لمتابعة تجهيز المقرات الإنتخابية استعدادا لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.



وأبدى الداودى إستيائه من تدنى مستوى النظافة بالقرية وشدد على رئيس القرية بسرعة رفع التراكمات والحفاظ على مستوى النظافة بالقرية كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى بمراجعة موقف جميع الترع بدائرة المركز وتحديد الترع التى تحتاج الى تطهير ومن ثم التنسيق مع مسئولى الرى لبدء اعمال التطهير بها مشددا على ضرورة رفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة العامة للمواطنين.
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتي بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتي بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتي بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتي بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتي بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتي بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتي بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتي بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية

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