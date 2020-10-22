بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ المستشار عبد الوهاب بتولية منصب رئاسة الشيوخ

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق على توليه منصب رئاسة مجلس الشيوخ.

وجاء بنص التهنئة:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق على توليه منصب رئاسة مجلس الشيوخ، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد"

فى سياق آخر اجتمع، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مع كهنة إيبارشية المنيا، وذلك بحضور صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

يأتي ذلك الاجتماع في إطار مناقشة الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية المنيا.

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