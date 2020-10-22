وحدة ميناء الإسكندرية الأثرية تحبط تهريب قطع خزفية إلى خارج البلاد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نجحت الوحدة الأثرية بميناء الإسكندرية البحري في ضبط ثلاث قطع من الخزف والزجاج، وذلك أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، انه فور تلقي الوحدة الأثرية بميناء الأسكندرية إخطارا من رجال الجمارك بوجود بعض القطع داخل إحدى الحاويات المصدرة إلى الخارج والمشتبه فى أثريتها، تم على الفور تشكيل لجنة عليا برئاسة د. علاء الدين محمود، وكيل متحف الفن الإسلامي للشئون الأثرية لفحص القطع.

وأكد السيد حمدي همام على أن أعمال الفحص أثبتت أثرية القطع، وهي عبارة عن مشكاة من الخزف عليها كتابات من القرن التاسع عشر، و إناء من الخزف على شكل الكمثرى ذو فوهة مستديرة من القرن التاسع عشر، وإناء آخر من الزجاج المزخرف بدون فوهة ويرجع إلى أوائل العصور الاسلامية .

وقد قامت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته. وتم إيداع القطع بأحدى المخازن المتحفية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

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