بيرلو يُكرر إنجاز ليبي وكابيلو مع اليوفي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي فوز سهل يوم أمس الأربعاء على حساب فريق نادي دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.


وقالت " شبكة أوبتا " للإحصائيات أن موراتا نجح في تسجيل أول ثنائية له في بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي حملت الرقم 53 له في التشامبيونزليج.


وفي سياق آخر قالت الشبكة أيضاً أن بيرلو مدرب اليوفي يُعتبر ثالث مدير فني للبيانكونيري يفوز في المباراة الأولى له خارج قواعده بعد الثنائي مارشيلو ليبي عام 1995 وفابيو كابيلو عام 2004.

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يوفنتوس ليبي كابيلو دوري أبطال أوروبا

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