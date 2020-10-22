العبور يتعاقد مع ثنائي حلوان العام استعدادا للموسم المقبل



وحصل مسئولو الفريق على توقيع الثنائي سوسا، ونشأت غازي، لمدة موسمين، في اطار دعم خطوطه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.



وجاء التعاقد في حضور عطية السيد المدير الفني، ومحمد شاهين المدير الإداري للفريق.



وجدير بالذكر ان العبور انهى الموسم الماضى وهو في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

تعاقد مسئولو نادى العبور برئاسة حسام عبد العزيز، مع اللاعب محمد عبد النبي (سوسا) جناح حلوان العام ، كما تعاقد أيضا مع اللاعب نشأت غازي ويشغل مركز صانع العاب بعد الرحيل عن نادى حلوان العام الذى يلعب بدورى القسم الثالث.