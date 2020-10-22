البورصة توقف التداول علي أسهم 17 شركة لتجاوزها النسب المقررة
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
نيفين سمير
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أوقفت البورصة المصرية، التداول على أسهم 17 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم ، أن هذه الشركات هي المصرية للدواجن، الأهرام للطباعة والتغليف، العامة للصوامع والتخزين، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، رواد السياحة-رواد، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الألومنيوم العربية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، اودن للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، العربية للصناعات الهندسية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.
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