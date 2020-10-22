مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.3% في مستهل التعاملات

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% خاسراً 25.41 نقطة ليصل إلى مستوى 8471.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.66% خاسراً 101.25 نقطة ليصل إلى مستوى 15159.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.7 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.39%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.23%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.85% ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإنتاج الأغذية بنسبة 0.68%.