أمن قنا يوضح حقيقة إطلاق النيران على مرشح للنواب

نفى مصدر أمني بمديرية أمن قنا، قيام مجهولين بإطلاق النيران على مرشح بمجلس النواب، خاصة وإن مركز شرطة قوص لم يتلق أي بلاغلات من أي مرشح لمجلس النواب، وأن التحريات لم تتوصل لإطلاق النيران على المرشح الذي أعلن ذلك عبر فيسبوك وبين مؤيديه.





وأشار المصدر، إلى أن المرشح المذكور لا توجد بينه وبين أحد عداء، وسيتم فحص ذلك بشكل رسمي إذا تقدم ببلاغ، ولكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.





وكان طه أشرف أبوالفضل، مرشح مجلس النواب عن دائرة مركز قوص ونقادة وقفط، أعلن عن قيام مجهولين بإطلاق النيران، ونشر المرشح، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قدر الله وماشاء فعل والحمد لله على كل حال، أهلي وأصحابي وأحبابي أأكد لكم إني بخير وعافية، وما حدث لن ينال من عزيمتنا وإصرارنا على استكمال ما بدأنا، ويكفينا حب الناس والتفافهم حولنا ودمتم بخير".