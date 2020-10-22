أمن قنا يوضح حقيقة إطلاق النيران على مرشح للنواب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
نفى مصدر أمني بمديرية أمن قنا، قيام مجهولين بإطلاق النيران على مرشح بمجلس النواب، خاصة وإن مركز شرطة قوص لم يتلق أي بلاغلات من أي مرشح لمجلس النواب، وأن التحريات لم تتوصل لإطلاق النيران على المرشح الذي أعلن ذلك عبر فيسبوك وبين مؤيديه. 

وأشار المصدر، إلى أن المرشح المذكور لا توجد بينه وبين أحد عداء، وسيتم فحص ذلك بشكل رسمي إذا تقدم ببلاغ، ولكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.

وكان طه أشرف أبوالفضل، مرشح مجلس النواب عن دائرة مركز قوص ونقادة وقفط، أعلن عن قيام مجهولين بإطلاق النيران، ونشر المرشح، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قدر الله وماشاء فعل والحمد لله على كل حال، أهلي وأصحابي وأحبابي أأكد لكم إني بخير وعافية، وما حدث لن ينال من عزيمتنا وإصرارنا على استكمال ما بدأنا، ويكفينا حب الناس والتفافهم حولنا ودمتم بخير".

أخبار تهمك

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 14 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ أقل من ساعتين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول الدواء الذي تسبب في شفاء ترامب من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الرجاء المغربي يلغي حجوزات السفر إلى القاهرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 4 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ أقل من ساعة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

10:58 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»