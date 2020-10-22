ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.42% خلال التعاملات الصباحية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% رابحاً 9.22 نقطة ليصل إلى مستوى 2180.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.6 مليون سهم محققة ما قيمته 100.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1531 صفقة لعدد 30 سهماً.


 وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.
 
وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.50%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.99%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.57%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.6 مليون ورقة بقيمة 33.7 مليون درهم.

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