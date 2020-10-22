تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الخميس





استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% خاسراً 39.480 نقطة ليصل إلى مستوى 5617.89 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.80% خاسراً 50.540 نقطة ليصل إلى مستوى 6231.06نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 20.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4398.53 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.52% خاسراً 23.330 نقطة ليصل إلى مستوى 4455.58 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 149.9 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6806 صفقة.









وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.82%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.66%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%.