مي القاضي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "واقع افتراضي"

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تُشارك الفنانة مي القاضي في مسلسل "واقع افتراضى" مع الفنان أحمد صلاح حسنى، حيث من المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة، وتُجسد خلال الأحداث دور فتاة تخرجت من الجامعة الأمريكية وتعمل بعد ذلك كمنظمة أفراح وتتعرض للعديد من المواقف التي تغير مجرى حياتها.



مسلسل "واقع افتراضي" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، عماد رشاد.



وفي سياق آخر، تنتظر مي القاضي حاليًا عرض فيلم "ساعة شيطان"، وهو بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.