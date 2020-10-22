مي القاضي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "واقع افتراضي"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تُشارك الفنانة مي القاضي في مسلسل "واقع افتراضى" مع الفنان أحمد صلاح حسنى، حيث من المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة، وتُجسد خلال الأحداث دور فتاة تخرجت من الجامعة الأمريكية وتعمل بعد ذلك كمنظمة أفراح وتتعرض للعديد من المواقف التي تغير مجرى حياتها.

مسلسل "واقع افتراضي" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، عماد رشاد.

وفي سياق آخر، تنتظر مي القاضي حاليًا عرض فيلم "ساعة شيطان"، وهو بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.

أخبار تهمك

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

الرجاء المغربي يلغي حجوزات السفر إلى القاهرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ ساعتين

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول الدواء الذي تسبب في شفاء ترامب من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

10:58 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»