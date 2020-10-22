هل نبدأ في ارتداء الملابس الشتوية؟.. الأرصاد تجيب (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الوجه البحري، ومحافظات الوجه البحري. 

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن موجة عدم الاستقرار ستنتهي يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ستبدأ من يوم الجمعة وستستمر حتى صباح يوم الأحد، ولكنها لن تكون أمطار مؤثرة على النشاط اليوم.

وأضاف وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه لا داعي لارتداء الملابس الشتوية حاليا، حيث أن بداية فصل الشتاء رسميا ستكون في 21 ديسمبر.

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ولطيفًا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح معتدلة، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة في شمال الصعيد وحارًا في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 29 والصغرى 20
الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20
مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 19
بورسعيد العظمى 27 والصغرى 25
دمياط العظمى 27 والصغرى 24
الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 20
السويس العظمى 31 والصغرى 20
العريش العظمى 27 والصغرى 20
طابا العظمى 31 والصغرى 21
سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 15
شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25
الغردقة العظمى 34 والصغرى 23
الفيوم العظمى 32 والصغرى 19
بني سويف العظمى 32 والصغرى 20

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