نادي القضاة يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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صرح المستشار رضا محمود السيد أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي بنادي القضاة بشامبليون لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب من كافة جوانبها بدءا من استلام السادة قضاة مصر الأجلاء المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

وتابع السيد، أن الغرفة ستتلقي كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، في المرحلتين الأولى والثانية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل وتغطية كافة الأضرار التي قد تصيب - لا قدر الله - السادة الزملاء إبان الانتقالات أو تسيير العملية الانتخابية.

واختتم، داعين الله أن يحفظ قضاة مصر ويعينهم على أداء رسالتهم السامية.

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