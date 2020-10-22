صندوق تحيا مصر يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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يفتتح صندوق تحيا مصر، ظهر اليوم، المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.
صندوق تحيا مصر يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج
صندوق تحيا مصر يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج
صندوق تحيا مصر يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج
صندوق تحيا مصر يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج

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