الري تُنظم زيارة لوزير الري الجنوب سودانى للعاصمة الإدارية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
الفجر
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نظمت وزارة الموارد المائية والرى زيارة ميدانية لوزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان الى العاصمة الإدارية الجديدة والتقي السيد مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان بالسيد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة بمقر الشركة حيث تعرف من سيادته على مراحل العمل بمشروعات العاصمة وأن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة قاربت على الانتهاء والبدء في التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية، كما أن مايقارب مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 60 شركة مصرية تعمل بالمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة بدأت بعرض توضيحي عن الأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية، والتي تناولت ضخامة العمل وحجم الإنجازات في فترة زمنية قصيرة للغاية، وعرضا للرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابها الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة. 

وأوضح عابدين أن تمويل المشروع كان ذاتيًا، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية طبقًا للقانون، هي المالك والمطور والمخطط لمشروع العاصمة الإدارية.

وصرح السيد الوزير الجنوبي عقب العرض التقديمي ان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا لمستقبل المدن الحديثة المتكاملة، وانه يتمني نقل هذه الصور الى دولة جنوب السودان والتي تحتاج لمثل هذه المشروعات في البنية التحتية وصرح عن الرغبة في التعاون مع الجانب المصرى في مجال تطوير المشروعات الانشائية والاستفادة من الشركات المصرية في تنمية وتطوير دولة جنوب السودان. 

وجدير بالذكر أن السيد وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان والوفد المرافق قاموا بتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية في الحى الحكومي المقام على مساحة 560 فدانا ويضم 34 مبنى وزاريا ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب إلى جانب المباني الخدمية، ويتم حاليًا بناء مقر مجلس الشيوخ.

كما تم زيارة مبنى كاتدرائية ميلاد المسيح الأكبر حجما وسعة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقع على مساحة 63 الف مترا مربعا ولها سعة لأكثر من 8 الأف شخصا.

بالإضافه ألى تفقد السيد الوزير مبني "البرج الأيقوني" والذى سيعد أعلى برج في أفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، والذي يرتفع لنحو 385 مترًا حيث استمع سيادته والوفد المرافق من الدور العشرين للمبني الى شرح كامل مكونات البرج وعدد الأدوار التي سيبلغها البرج بنحو 78 دورًا، وعبر السيد الوزير الجنوبي عن انبهاره بالإنجازات الموجودة على ارض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة متمنيًا نقل هذه الخبرات التي والتعاون مع الحوكمة المصرية والشركات المصرية لاحداث التنمية والتطوير لمستقبل دولة جنوب السودان.

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