موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم السبت القادم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ويسعى الريدز لتحقيق الفوز الأول لهم بعد الخسارة في الجولة الرابعة من أستون فيلا بهدفين مقابل سبعة والتعادل في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون بهدفين لكل فريق الجولة الماضية.


وتُقام مباراة ليفربول القادمة ضد شيفيلد يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العريبة السعودية.

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محمد صلاح ليفربول شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي

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