1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الخميس، 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال 24 ساعة، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وسجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفاعا حادا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصا حتى الآن.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت مساء أمس على تمديد فترة الإغلاق المشدد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، أي إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية.

وتدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس القيود على المشاركة بالتظاهرات والتي تحصر المشاركة فيها على مسافة كيلومتر واحد عن المنزل وبمجموعات لا تزيد عن 20 شخصا.

ويمنع من السفر من اشترى تذاكر سفر في الفترة ما بين اليوم الخميس وحتى تاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري.