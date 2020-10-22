مصباح: الاتحاد السعودي للجودو ظلمني

أكد عبد المنعم مصباح، مدرب المنتخب السعودي للكاتا السابق، أنه تعرض للظلم الفادح من قِبل الاتحاد السعودي للجودو خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه تحقيقه للإنجازات التاريخية مع الأخضر قوبلت بسوء معاملة شديدة.





وأوضح مصباح أنه تم إقالته وإلغاء المنتخب السعودي للكاتا برغم الأرقام القياسية التي حققها في السنوات الماضية لمجرد مطالبته بالحصول على مكافأة بعد تحقيق مركز جيد في بطولة العالم.





وقال مصباح :"لعبة الكاتا في السعودية لها ميزانية خاصة وبرنامج مُحدد، ونتائجنا كانت جيدة للغاية، لقد حصلنا على الوصافة في البطولة العربية التي أُقيمت بتونس، وحصلنا على المركز السادس في بطولة العالم التي أُقيمت في المكسيك".





وأضاف :"لقد فزنا على منتخبات ألمانيا وفرنسا وهولندا والمكسيك، وهذا إنجاز كبير للغاية تحقق لأول مرة في تاريخ السعودية، ولكن في البطولة الآسيوية حققنا المركز الخامس، ورئيس الاتحاد السعودي للجودو قال في إحدى حواراته الصحفية أننا حصلنا على المركز الثالث، وهذا خطأ".





وواصل مصباح :"عندما عدت من المكسيك قلت لرئيس الاتحاد وهو يدعى خالد العريني، بأننا نريد مكافأة للاعبين بعد الحصول على المركز السادس في بطولة العالم من أصل 19 منتخبًا، ولكنه رفض".





وتابع :"خلال تلك المناقشة حدث سوء تفاهم بيني وبينه، والأسلوب في الحديث كان حادًا، حتى تطور وأن قال لي أنهم لا يريدون الفريق أو المدرب، وتم إلغاء المنتخب في لحظة واحدة وبكلمة واحدة، وتم إنهاء عقدي بطريقة تعسفية وبطريقة غير لائقة، ولم يكن هناك ما يستدعي ذلك".





وأكمل :"الاتحاد السعودي أصبح بعيد كل البعد عن الأخلاق الرياضية والتخطيط الرياضي، فبعدما كان الاتحاد السعودي متربع على عرش البطولات والمراكز المتقدمة في الألعاب بدأ في العام الماضي يخسر كل شيء، وهذا نتيجة لسوء المستوى والتخطيط والتعاقد مع مدربين ليسوا على المستوى المطلوب، من بينهم أسماء لم نكن نعلم عنهم أي شيء".





وواصل :"لم نحصل على ريال واحد مكافأة من الاتحاد السعودي للجودة، على الرغم من أن رئيسه كان يتباهي بما نحققه من مراكز في بطولات مختلفة، وكان يتعامل معنا معاملة سيئة، ويجب على اللجنة الأولمبية السعودية أن تصدر أي مستند يؤكد حصولنا على أية مكافآت".





واستطرد مصباح :"في الآونة الأخيرة سافر المنتخب إلى بطولتين على المستوى المحلي، وقال عنهما الاتحاد أنهما بطولات على الصعيد العالمي، ويشترك بها دول عالمية، واتضح بعد ذلك أنها بطولة للأندية وليست للمنتخبات وبطولة مدارس، وتم فيها تزوير بشكل غير لائق للمنتخب السعودي".





وأردف :"هناك لاعب سافر للمشاركة في تلك البطولة، دون أن يحصل على أي بطولة محلية في السعودية، وهناك فتاة تدعى نجد المالكي أعلنوا أنها أول سعودية تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة استونيا وهي لم تلعب أي مباراة، ولم يكن في وزنها أية لاعب غيرها".





وواصل عبد المنعم مصباح مسترسلًا في الحديث كاشفًا عن حصول فتاة تدعى ريهام بكر هارون على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا التي أُقيمت في الاردن دون أن تلعب أية مباراة، وهو ما تكرر أيضًا مع نجد المالكي، وذلك على الرغم من أن قانون الاتحاد الدولي يشطب أي وزن يوجد به أقل من 3 لاعبين أو لاعبات بأي بطولة.











