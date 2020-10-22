وزير الرياضة يجتمع بوزير الإسكان والإنتاج الحربي لبحث تسويق النجيل الصناعي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث تسويق منتجات مصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذا التوجه يأتي لتعظيم مساهمة الرياضة المصرية ودورها في الاقتصاد المصرى، سواء خلال حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى خلال هذه المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التى تحقق عوائد وأرباحا، مثنيا على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين وزارات الشباب والرياضة والإسكان والإنتاج الحربي في عدد من المشروعات والملفات التي تقوم بها على أرض المحافظات.


وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن مصنع النجيل الصناعي يعد أحد أهم المشروعات الرياضية التي سيكون لها دور ملحوظ على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اهتمام القائمين على المشروع بتطوير آليات العمل، وتصحيح المسار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مؤكدًا أنه الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يعتمد على مواد خام ألمانية ذي جودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال نظم إنتاجية جديدة ومتطورة بالتعاون والتنسيق مع الجانب الألماني.

وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي أن تسويق منتجات مصنع النجيل الصناعي التابع لوزارة الشباب والرياضة من نجيل صناعي ولاند سكيب لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سيتم استخدامها في مشروعات الإسكان في المدن الجديدة، مؤكدًا أن النجيلة المستخدمة ذات جودة عالية ولاتحتاج لماء مما يجعلها ذات جدوي لتقليل استعمال الماء في النجيل الطبيعي.

وذكر وزير الإنتاج الحربى، أن شراكة وزارة الشباب والرياضة في مصنع النجيل الصناعي تعد من أنجح المشروعات، مؤكدًا أن وزارته تعمل على في الفترة القادمة علي زيادة انتشاره تشجيعًا للمنتج المحلي، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة على صعيد إنشاء الملاعب الرياضية بمراكز الشباب.

حضر الإجتماع، من جانب وزارة الشباب والرياضة ؛ المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة المصنع ومحمد حسن العضو المنتدب ومحمد عبد المنعم رئيس الوحدة الإقتصادية بمكتب الوزير، ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية وعضو مجلس إدارة المصنع، بالإضافة إلي لفيف من قيادات الوزارات الثلاثة.

يذكر أن مصنع النجيل الصناعي تابع للشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (كابتكس)، وهي شركة مساهمة مصرية تابعة لصندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة، وزارة الدولة للإنتاج الحربي، شركة المقاصة سبورت.
وزير الرياضة يجتمع بوزير الإسكان والإنتاج الحربي لبحث تسويق النجيل الصناعي
وزير الرياضة يجتمع بوزير الإسكان والإنتاج الحربي لبحث تسويق النجيل الصناعي
وزير الرياضة يجتمع بوزير الإسكان والإنتاج الحربي لبحث تسويق النجيل الصناعي
وزير الرياضة يجتمع بوزير الإسكان والإنتاج الحربي لبحث تسويق النجيل الصناعي

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