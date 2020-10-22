رامي جمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة"أنا مُت ١٠٠ مرة"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان رامى جمال، عن تحضيره لأغنية جديدة ستكون مفاجأة لجمهوره، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب رامى جمال تغريدة جديدة قال فيها:"أنا مت ١٠٠ مرة م العيشة وحداني، قريبًا".

وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم

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