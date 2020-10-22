السائحون والزوار يستمتعون بظاهرة تعامد الشمس في أبو سمبل فجر اليوم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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توافد عدد من السائحين الأجانب والعرب والزوار المصريين فجر اليوم على منطقة آثار معبدي أبو سمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملك رمسيس الثاني، وذلك في ظل تطبيق إجراءات السلامة الصحية في المواقع والمتاحف الأثرية.

وأوضح السيد عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، أن عدد من السائحين توافدوا على المعبد للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التي تتكرر مرتين كل عام، يومي 22 أكتوبر و22 فبراير، لتجذب أنظار العالم،

حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد،؛لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو ستين مترًا، لتشع بنورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني جالسًا وبجواره تمثال الآلهة رع حور أختي، وآمون، وبتاح، ولكن لا تتعامد الشمس على وجه تمثال "بتاح"، الذى كان يعتبره القدماء إله الظلام.

وأكد السيد عبد المنعم سعيد على التزام إدارة منطقة آثار أبو سمبل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تضمن سلامة الزائرين ومنها التأكيد على إرتداء كمامات الوجه والحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتعقيم مع وضع العلامات التوضيحية وتعليمات الوقاية.

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