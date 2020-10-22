بالصور.. محافظ القليوبية يتابع النظافة والإشغالات بمدينتي بنها وشبرا الخيمة

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مدينتي بنها وشبرا الخيمة، لمتابعة منظومة النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية، مؤكدًا على استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق بها، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.



بدأ المحافظ، الجولة بمدينة بنها بتفقد منطقة الكباري على الرياح التوفيقي ومنطقة ميدان المحطة، حيث شن الهجان حملة إشغالات بالمنطقة، وجرى رفع عربات الباعة الجائلين، ومقاعد المقاهي الخارجة على حدود التنظيم، للحفاظ على حق المواطن في الطريق، وقامت إدارة الإشغالات بمصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن المدينة.



كما جرى إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية والتحفظ على عدد من الاستندات والبنوك الخشبية.



ومن جانبه أكد المحافظ، أن ذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط بشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.



وتابع المحافظ، الجولة بمدينة شبرا الخيمة بحي غرب حيث تفقد المحافظ ميدان المؤسسة، ووجه بضرورة المتابعة الجيدة لمنع أي إشغالات أو باعة جائلين بالميدان، كما وجه المحافظ مسئولي المرور باستمرار العمل على تحقيق السيولة المرورية وعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات.



وتابع المحافظ، جولته بتفقد شارع أحمد عرابي، بعد القيام بحملة مكبرة من قبل الحي لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، ووجه المحافظ بالمتابعة الجيدة حتى لايعود الباعة الجائلون مرة أخرى كما تفقد المحافظ أيضا شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه برفع القمامة وزيادة عدد الصناديق لعدم إتاحة الفرصة للمواطنين بالقاء القمامة بالشوارع.



واختتم محافظ القليوبية، جولته بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة مستجدات الأعمال بتطوير محور شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.



ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

