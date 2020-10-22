الرجاء المغربي يلغي حجوزات السفر إلى القاهرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
وكالات
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كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في دوري أبطال إفريقيا إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

وجاء القرار بعدما رفضت وزارة الصحة المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لخوض مواجهة الإياب، بسبب إصابة 8 لاعبين من صفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد. 

وعقدت لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي، اجتماعا لمناقشة الالتماس الذي تقدمت به إدارة نادي الرجاء لتأجيل المباراة التي كانت مقررة السبت بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيرس "كوفيد-19".

وقررت وزارة الصحة المغربية، دخول فريق الرجاء الحجر الصحي، لمدة 7 أيام، بعد اكتشاف 9 حالات إصابة بفيروس كورونا، ومن بين المصابين 8 لاعبين.

وكشفت تقارير صحفية عقب القرار، أن إدارة نادي الرجاء الرياضي المغربي قامت بإلغاء جميع الحجوزات الخاصة برحلة الفريق إلى العاصمة المصرية القاهرة. 

بالمقابل ثبت الاتحاد الإفريقي "الكاف" موعد مواجهة نصف النهائي الأولى بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والمقررة غدا الجمعة بملعب القاهرة الدولي.

وتستضيف مصر المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا المقررة في السادس من نوفمبر المقبل.

يذكر أن الزمالك تخطى نظيره الرجاء بهدف دون رد، فيما خرج الأهلي بفوز على مضيفه الوداد (2-0)، في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية.

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