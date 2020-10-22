وكيل تعليم الإسكندرية: إلتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية هو الطريق لبر الأمان (صور)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وهشام عثمان مدير عام إدارة العامرية التعليمية، مدرسة إبراهيم خضر الابتدائية الإعدادية ومدرسة طيبة الثانوية المشتركة ومدرسة النهضة الإعدادية بنات بمنطقة النهضة، وذلك للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وأكد يوسف الديب، علي ضرورة رفع شعار تعليم بدون كورونا، وأن التزام الطلاب وجميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو الطريق لبر الأمان، داعيًا الي ضرورة ان يجد الطالب في معلمه القدوة والمثل الأعلى في الالتزام.

وأوضح الديب، أن مكافحة الشائعات والقضاء عليها في المهد يؤدي إلى الاستقرار والهدوء والاطمئنان لدي أولياء الأمور.
وكيل تعليم الإسكندرية: إلتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية هو الطريق لبر الأمان (صور)
وكيل تعليم الإسكندرية: إلتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية هو الطريق لبر الأمان (صور)
وكيل تعليم الإسكندرية: إلتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية هو الطريق لبر الأمان (صور)
وكيل تعليم الإسكندرية: إلتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية هو الطريق لبر الأمان (صور)
وكيل تعليم الإسكندرية: إلتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية هو الطريق لبر الأمان (صور)
وكيل تعليم الإسكندرية: إلتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية هو الطريق لبر الأمان (صور)

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