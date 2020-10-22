أسعار الدواجن والبط اليوم الخميس 22-10-2020

شهدت اسعار البيض واللحوم البيضاء من دجاج وبط، على مستوي الجمهورية استقرار في جميع الأسواق، مع تحقيق مصر الأكتفاء الذاتي من تلك المنتجات واتجاها إلى تصيدر الفائض.

وسجل سعر كارتونة البيض ما تراوحت قيمته بين 37 جنيه إلى 38 جنيه للطبق الواحد الذي يحتوي على 30 بيضة.

ويبلغ معدلات إنتاج البيض في مصر نحو 13 مليار بيضة سنويا وحققت مصر أكتفاء ذاتيا منه منذ عدد من الأعوام.

وعلى صعيد اسعار الدواجن اليوم الخميس22 -10-2020، فقد شهدت هي الأخري سجلت استقرار حول مستويات 24 جنيه و26 جنيه للكيلو، بينما استقرت اسعار البط عند 40 جنيه للكيلو.