دوري أبطال إفريقيا على أعتاب حدث غير مسبوق حال تأهل "القطبين" للنهائي القاري

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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أصبح فريقي الأهلي والزمالك على أعتاب التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزهما على الوداد والرجاء المغربيين في عقر دارهما بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وتغلب فريق الأهلي على نظيره الوداد المغربي بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، ليضع الفريق الأحمر قدما في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية قبل لقاء الإياب ضد الفريق المغربي يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري.

بينما عاد فريق الزمالك بفوز ثمين من المغرب على حساب فريق الرجاء بهدف دون مقابل ليقترب هو الآخر من التأهل لنهائي دوري الأبطال الإفريقي، ولكن سوف تتأجل مباراة الإياب بين الفريقين إلى 31 أكتوبر الجاري بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا بين صفوف الفريق المغربي.

حال صعود الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم سوف تشهد البطولة القارية حدثا غير مسبوقا يتمثل في تواجد فريقين من نفس البلد في المباراة النهائية للمرة الأولي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1964.

بينما التقي فريقين من بلد واحدة في نهائي الكونفيدرالية مرتين، الأولي عام 2004 وجمعت بين فريقي كوتوكو وهارتس أوف أوك الغانيين وتوج الأخير باللقب بركلات الترجيح، وتكرر الأمر عام 2008 بين النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين وحسم الأخير اللقب لصالحه مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

يذكر أن النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 ألقاب، يليه في المرتبة الثانية فريقي الزمالك ومازيمبي الكونغولي ويمتلك كل منهما 5 ألقاب.

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