ويبينار علمي أونلاين بجامعة حلوان للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والمركز الثقافي البريطاني British Council، ويبينار علمي أونلاين Online Webinar مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وطلاب مرحة البكالوريوس من مختلف الجامعات المصرية من خلال تطبيق زووم Zoom Application.

وذلك للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة Fame Lab وتوضيح شروط التقدم والإجابة عن كافة الاستفسارات من السادة الحضور، وأقيم الويبينار تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

وقام بتقديم الندوة الدكتور شيماء البنا، رئيس قسم البرامج بالمجلس البريطاني بمصر، والتى أشادت بدور جامعة حلوان فى التواصل الدائم مع المركز الثقافى البريطانى لنشر كافة فرص المنح المتاحة وتيسير سبل مشاركة أعضاء المجتمع الجامعى، وقد تناولت التعريف ببرنامج Fame lab وكيفية التقدم له، والتغلب على صعوبات التقدم، وأوضحت مميزات البرنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الحضور مع شرح وافي لجميع خطوات التقدم للمسابقة.

وقد توجه مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور ياسمين عبدالله، مدير البرامج بأكاديمية البحث العلمي على تعاونها الدائم، وجهدها لإقامة الندوة التعريفية بجامعة حلوان، واستضافة كافة الباحثين من الجامعات المصرية المختلفة.

واختتمت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية اللقاء بشكر السادة الحضور من مختلف الجامعات المصرية وجامعة حلوان على تعاونهم ومشاركتهم الفعالة، وقامت بتشجيع الحضور على التقدم للمسابقة المقدمة من المركز الثقافي البريطاني بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، كما أكدت على توفير الدعم الفني للتقدم من خلال مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان.

ويبينار علمي أونلاين بجامعة حلوان للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة
ويبينار علمي أونلاين بجامعة حلوان للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة
ويبينار علمي أونلاين بجامعة حلوان للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة
ويبينار علمي أونلاين بجامعة حلوان للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة
ويبينار علمي أونلاين بجامعة حلوان للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة
ويبينار علمي أونلاين بجامعة حلوان للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة

أخبار تهمك

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

حقيقة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

بعد انتشار فيديو "طفلي عين شمس".. التحريات: "حفل خطوبة"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول الدواء الذي تسبب في شفاء ترامب من كورونا

منذ أقل من ساعتين

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 13 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ نصف ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ ساعتين و 42 دقيقة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

07:47 ص

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»